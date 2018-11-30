الشلف تحسم القمة المثيرة وتتوج باللقب الشتوي في المحترف الثاني

توج فريق جمعية الشلف أمسية اليوم الجمعة باللقب الشتوي في الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

بعد فوزه على مُضيفه وملاحقه وداد تلمسان بثلاثية لهدفين في قمة الجولة ال15 والأخيرة من مرحلة الذهاب.

سجل ثلاثية الضيوف كل من بن حملة في الدقيقة ال10 وقيبوع في الدقيقة ال12 إضافة إلى جاهل في الدقيقة ال61 بينما سجل بوقاش في الدقيقة ال41 وبلحمري من ركلة جزاء في الدقيقة ال70 للوات.

ولحساب نفس الجولة فازت مولودية العلمة بملعب مسعود زوقار بالعلمة بهدفين لهدف على الضيف شبيبة بجاية.

وبعد نتائج اليوم تصدر أولمبي الشلف المحترف الثاني ب30 نقطة وبفارق نقطتين عن الملاحق مولودية العلمة.