الشلف: حجز 2500 صوص من نوع “كوكلي” موجّه للبيع والتسويق

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري أم الدروع بولاية الشلف من ضبط كمية من الكتاكيت الصغيرة. والمقدرة بـ 2500 كتكوت نوع “كوكلي” مجهولة المصدر.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الكتاكيت المحجوزة كانت على متن سيارة تجارية قادمة من الجزائر العاصمة. وكانت موجهة للبيع والتسويق بولاية الشلف.

وجاءت القضية بعد قيام عناصر الأمن الحضري بأم الدروع بولاية الشلف بتوقيف إحدى المركبات التجارية على مستوى نقاط المراقبة. وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش القانوني. ضبطت على متنها صناديق كرتونية بها صيصان من نوع كوكلي (ذكرالدجاج) بطيء النمو غير مصنف لإنتاج اللحوم.

كما تبين أن الكمية المحجوزة من الكتاكيت كانت بدون فاتورة أو بدون ترخيص من المصالح البيطرية المختصة لنقل مواد حيوانية أو ذات أصل حيواني. ليتم على الفور حجزها وتحويلها إلى مقر الشرطة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وهذا بالتنسيق مع الجهات المختصة ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري وفق الطرق القانونية اللازمة المعمول بها.

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