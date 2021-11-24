الشلف: حجز 2500 صوص من نوع “كوكلي” موجّه للبيع والتسويق
تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري أم الدروع بولاية الشلف من ضبط كمية من الكتاكيت الصغيرة. والمقدرة بـ 2500 كتكوت نوع “كوكلي” مجهولة المصدر.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الكتاكيت المحجوزة كانت على متن سيارة تجارية قادمة من الجزائر العاصمة. وكانت موجهة للبيع والتسويق بولاية الشلف.
وجاءت القضية بعد قيام عناصر الأمن الحضري بأم الدروع بولاية الشلف بتوقيف إحدى المركبات التجارية على مستوى نقاط المراقبة. وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش القانوني. ضبطت على متنها صناديق كرتونية بها صيصان من نوع كوكلي (ذكرالدجاج) بطيء النمو غير مصنف لإنتاج اللحوم.
كما تبين أن الكمية المحجوزة من الكتاكيت كانت بدون فاتورة أو بدون ترخيص من المصالح البيطرية المختصة لنقل مواد حيوانية أو ذات أصل حيواني. ليتم على الفور حجزها وتحويلها إلى مقر الشرطة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وهذا بالتنسيق مع الجهات المختصة ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري وفق الطرق القانونية اللازمة المعمول بها.
طالع أيضا
الشلف: حجز أزيد من 12 ألف كتكوت
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز 12000 كتكوت نوع كوكلي “مجهولة المصدر” على متن سيارة تجارية.
وكانت السيارة، قادمة من مدينة بلعباس، حاملة الكتاكيت التي كانت موجّهة للبيع والتسويق داخل مدينة الشلف.
وتمت عملية الحجز حسب مصادر النهار، بعد قيام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم الدروع ولاية الشلف بعملية مراقبة وتفتيش استهدفت المركبات المجهزة بغرف التبريد والمركبات التجارية على مستوى نقاط المراقبة.
ليتم توقيف المركبة المذكورة وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتية ضبطت على متنهما الكتاكيت بدون فاتورة أو ترخيص من المصالح البيطرية لنقل مواد حيوانية أو ذات أصل حيواني.
ليتم على الفور حجزها وتحويلها إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وهذا بعد الاتصال والتنسيق مع الجهات المختصة ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري وفق الطرق القانونية اللازمة المعمول بها.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp