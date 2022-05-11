الشلف: حجز57 ألف وحدة من المفرقعات و الألعاب النارية بأم الدروع

ضبط عناصر الشرطة بالأمن الحضري بأم الدروع بولاية الشلف كمية من المفرقعات و الألعاب النارية بلغت 57 ألف وحدة من مختلف الأنواع لدى شخص كان بصدد بيعها و تسويقها بطريقة غير شرعية.

وفي هذا السياق، تمت القضية بعد التحري في معلومات وردت إلى عناصر الشرطة عن حيازة أحد الأشخاص لكمية من المفرقعات والألعاب النارية.

وهو بصدد تسويقها، و بعد المتابعة و الترصد ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة الكمية المذكورة.

هذا وبعد تحويله إلى مقر الشرطة حرر ملف جزائي في حق المشتبه فيه و تم تقديمه أمام الجهات القضائية بالشلف.

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