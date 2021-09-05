الشلف: مدير التربية يترأس إجتماعا تنسيقيا لإستقبال التلاميذ في ظروف جيدة

ترأس اليوم، مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو، بثانوية حاج ميلود عبد الحميد، إجتماعا تنسيقيا ضم كل من مدراء الثانويات إلى جانب مفتشي ومديري المدارس الإبتدائية، لأجل تنسيق الجهود وتهيئة كل الظروف التي من شأنها إستقبال التلاميذ في ظروف جيدة.

وأكد صافو، بأن كل الإمكانيات المادية والبشرية قد تم تسخيرها من قبل المصالح المختصة قصد ضمان التطبيق الصارم للبروتكول الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا وسط التلاميذ والأطقم الإدارية والتربوية، كما أشار ذات المسؤول إلى ضرورة تلقي كل أعضاء الأسرة التربوية للتلقيح المضاد لكوفيد 19 في خطوة من شأنها كسب المناعة الجماعية.

وإستغل مدير القطاع الفرصة لحث كل الحاضرين من أجل بذل المزيد من المجهودات بغية الحفاظ على النتائج المشرفة المحققة خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن الجهة الوصية سترافق كل الأطقم لتأدية مهامها في أحسن الظروف.

في وقت أكد فيه صافو، بأن المخلفات المالية المتعلقة بالفترة الممتدة بين 2017 و 2020 سيتم صبها عن قريب وذلك تجسيدا للوعود التي قدمتها الجهة الوصية للشركاء الإجتماعين.