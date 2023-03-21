الصحافة السعودية تؤكد حسم الهلال لصفقة ميسي!

فجرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكدت حسم نادي الهلال المحلي، لصفقة النجم الأرجنتيني، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي.

وأكد الحساب الرسمي لموقع “الميدان الرياضي” على تويتر، بأن ميسي ما بين الهلال والاتحاد، حسم الأمر للأول لـ 3 سنوات مقبلة.

كما أضاف ذات المصدر: “تأكد هذا القرار بعد صافرات الاستهجان للاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي الباريسي من قبل الجماهير عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم”.

يذكر أن عقد ميسي مع “البي أس جي” ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويسيطر الغموض حول قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن النادي الفرنسي.