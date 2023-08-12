الصحافة السعودية تنفي وجود خلاف بين بودبوز وإدارة الأهلي

نفت مصادر إعلامية سعودية، وجود أي خلاف بين لاعب الخضر، رياض بودبوز، ومسؤولي ناديه الأهلي السعودي.

وعقب الفوز أمس الجمعة، بثلاثية على الحزم في افتتاح لقاءات الأهلي في الموسم الجديد، وهي المباراة التي شارك فيها بودبوز أساسيا، تداولت بعض التقارير خبر وجود مشاكل بين اللاعب وإدارة الفريق، هي السبب في محاولات التخلي عنه.

وفي هذا الصدد نفى الإعلامي الرياضي علي الزهراني، وجود أي خلاف بين بودبوز ومسؤولي النادي، مبرزا بأن الدولي الجزائري لم يقم بمساومة إدارة الأهلي، عكس ما تم تداوله، ولم يطلب أيضا مضاعفة راتبه السنوي.

وقال الزهراني في تصريحات مع برنامج “الديوانية”: “النجم الجزائري قال بالحرف الواحد للمسؤولين إذا قررتم فسخ عقدي، سأصبح مشجعا للفريق”.

#علي_الزهراني | @Ali1alzhrani

رياض بودبوز ليس في حالة خلاف مع #الأهلي، و سيكون مشجعا إن لم يكن لاعبا.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/u9krpWUTDq

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 11, 2023