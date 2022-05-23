الصحة العالمية تحذّر من إنتشار “جدري القردة” ومخاوف من تحوله إلى موجة وباء عالمية

حذّر خبراء منظمة الصحة العالمية من إنتشار مرض “جدري القردة” في العالم. وسط مخاوف من تحوله إلى موجة وباء عالمية. في وقت لايزال المجتمع الدولي يواجه أزمة جائحة كورونا.

وقد أبدى خبراء الصحة قلق متزايد من إنتشار “جدري القردة”. مؤكدين أن الأسوأ فيما يتعلق بالمرض لم يأت بعد”.

وقد إستدعت منظمة الصحة العالمية أجهزتها المعنية من خلال إجتماع طارئ للبحث في كيفية مواجهة التفشي لمرض جدري القرود. ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الإستراتيجية بالمنظمة الصحية والفريق الإستشاري المعني بالأوبئة لبحث تفشي العدوى التي سجلت أكثر من 100 حالة خارج البلدان الإفريقية. حيث تستوطن العدوى في مناطق من غرب ووسط قارة افريقيا. التي عانت بعض بلدانها من انتشار جدري القرود في الأشهر القليلة الماضية.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، “غالبا ما يكون جدري القردة مرضا يحد من نفسه وسوف يتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة دون علاج. ومع ذلك يمكن أن يكون المرض أكثر حدة خاصة عند الأطفال الصغار والحوامل والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة”.

ويقول الدكتور كلوغ، أن غسل اليدين بالإضافة إلى التدابير الأخرى التي تم تنفيذها خلال جائحة (كوفيد-19) ضرورية أيضا للحد من انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية.

وذكرت المنظمة الصحية، أنها تعمل بشكل وثيق مع الدول الأوروبية التي أبلغت عن حالات إصابة بهذا المرض الفيروسي النادر. مضيفة أن هناك لجنة من الخبراء مكونة من علماء من جميع أنحاء العالم هي المخولة بإعلان حالة الطوارئ العامة في حال تحول المرض الى موجة وباء عالمية. وتعمل المنظمة مع البلدان المعنية لتحديد المصدر المحتمل للعدوى وكيفية انتشار الفيروس وكيفية الحد من انتقال العدوى.

وفي سياق الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جدري القردة، كشف رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية أمس السبت, أن تدابير مثل العزل والنظافة إلى جانب التطعيم من شأنها الوقاية من الإصابة بالفيروس. مضيفا أن الاختلاط المباشر هو الوسيلة الرئيسية لانتقاله.

إصابات عديدة ومخاوف من انتشار الوباء

يأتي ذلك في خضم تسجيل العديد من الإصابات في كل من بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة, فيما أعلنت كل من فرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا وألمانيا عن حالات جديدة.

في غضون ذلك, أوضحت سوزان هوبكنز, كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية, إن هذه الحالات الأخيرة وتقارير الحالات في البلدان الأوروبية, “أكدت المخاوف الأولية من احتمال انتشار جدري القردة داخل المجتمعات”. وأضافت: “إننا نتصل بكل المخالطين القريبين للحالات لتقديم المعلومات والنصائح الصحية”.

من جانبه, أوضح مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن من المرجح اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة, مضيفا أن الخطر على المواطنين ما زال منخفضا في الوقت الراهن.

وقالت منظمة الصحة: ليس هناك لقاح محدد لجدري القرود لكن المعلومات توضح أن اللقاحات التي تستخدم للوقاية من الجدري فعالة بنسبة تصل إلى 85% ضد جدري القرود.

وينتقل فيروس جدري القردة في الغالب إلى البشر من الحيوانات البرية مثل القوارض والرئيسيات. وينتشر أيضا بين البشر أثناء الاتصال الوثيق – من خلال الآفات الجلدية المصابة أو قطرات الزفير أو سوائل الجسم… وغيرها