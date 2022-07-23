الصحة العالمية تُعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة.

وأكدت المنظمة أن مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحافي: “نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة الذي أصاب حتى الآن حوالي 17 ألف شخص في 74 بلداً. ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن”.

كما أضاف “قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي بمواجهة هذا المرض”. موضحا أن الخطر في العالم معتدل نسبياً باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعاً.

وجاء هذا الإعلان، بعد حالة من الانقسام كانت تسود بين أعضاء فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن ذلك.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، حتى 20 جويلية.

يذكر أنه في أول اجتماع عُقد في 23 جوان، أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقاً دولياً.

واكتشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدري القرود في أوائل ماي خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا حيث يتوطن الفيروس عادة.

ويعتبر جدري القرود الذي اكتُشف لدى البشر عام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980.

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