الصحة العالمية: فرصة إبطاء فيروس كورونا في إفريقيا لا تزال قائمة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أنه لا تزال أمام إفريقيا فرصة تقليل وإبطاء انتشار فيروس كورونا، حسبما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع الحكومات في جميع أنحاء إفريقيا، لزيادة قدراتها في مجالات الاستجابة الحرجة.

مثل التنسيق والمراقبة والاختبار والعزلة وإدارة الحالات، وتتبع جهات الاتصال ومنع العدوى ومكافحتها وإبلاغ المخاطر وإشراك المجتمع والقدرات المختبرية.

وأشارت المنظمة، إلى أن غانا، وكينيا، وإثيوبيا، ومصر، والمغرب، وتونس، ونيجيريا قامت بتوسيع الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة، مما يسمح بإجراء اختبارات لا مركزية.

وبرغم أن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار.

وقد وصل الفيروس إلى القارة مع المسافرين العائدين من المناطق الموبوءة في آسيا وأوروبا، والولايات المتحدة.

وبلغت حصيلة إصابات كورونا في القارة السمراء، أكثر من 10 آلاف شخص، وأكثر من 500 وفاة.