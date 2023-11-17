الصحة العالمية قلقة من انتشار الأمراض في غزة

عبّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة بسبب تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن: “نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء”.

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وحذرت منظمة الصحة من “أنماط تبعث على القلق” في انتشار الأمراض في قطاع غزة.

حيث تسبب القصف والهجوم البري الإسرائيليين المستمرين منذ أكثر من 40 يوما، في تقويض النظام الصحي وإعاقة وصول المياه النظيفة.

وأدى بدء موسم الأمطار واحتمال حدوث فيضانات إلى زيادة المخاوف من إرهاق شبكة الصرف الصحي في القطاع المحاصر، المكتظ بالسكان، وانتشار الأمراض.

كما أدى غياب الوقود بالفعل إلى إغلاق محطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه ما يزيد من خطر تلوث المياه وتفشي الأمراض.