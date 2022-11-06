الصحراء الغربية تشارك في اجتماع كبار مسؤولي الاتحاد الإفريقي المعنيين بالصناعة

شاركت الجمهورية العربية الصحراوية بالعاصمة النيجيرية نيامي، في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكبار المسؤولين المعنيين بالتصنيع والتنوع الاقتصادي.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، مثل الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع، مندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي لمن أبا علي.

وناقش الاجتماع “القضايا المتعلقة بالتصنيع والتنوع الاقتصادي والتجارة الحرة الافريقية، تحضيرا لاجتماع الوزراء المزمع عقده نهاية الشهر الحالي”.

وشدد الاجتماع على “ضرورة وأهمية أن تواصل إفريقيا التزامها وتمضي قدما لتحويل صادرات القارة من مجرد خام أساسيات إلى منتجات مطورة، غنية بالقيمة المضافة”.

كما بحث الاجتماع مشروع جدول أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الاتحاد الافريقي المسؤولين عن الصناعة والتنويع الاقتصادي.

وناقش موضوع التصنيع في إفريقيا لتجديد التزامات القارة نحو التصنيع الشامل والتصنيع المستدام.