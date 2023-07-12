الصربي ماتيتش يرحب بعوار في عائلة روما

رحّب الصربي نيمانيا ماتيتش، بزميله الجديد في روما، حسام عوار، بطريقة مميزة، خلال ثاني حصص نادي العاصمة الإيطالية، تحضيرا للموسم الجديد 2023-2024.

وبرمج المدرب جوزي مورينيو، مباراة مصغرة بين اللاعبين في التدريبات. يضم كل فريق 5 لاعبين، وتواجد عوار في فريق ماتيتش، الذي فاز بالمباراة التطبيقية، حسبما ذكره موقع “روما برس” الايطالي.

وأعاد المصدر ذاته، نشر رسالة ترحيب أطلقها الدولي الصربي، ماتيتش، على حسابه الشخصي في أنستغرام، قال فيها: “أول حصة.. أول انتصار” مضيفا: “مرحبا في العائلة يا حسام”.

وبدوره، رد لاعب الخضر، الذي التحق بروما الصائفة الجارية في صفقة انتقال حرة، بتعليق إعجاب، أرفقه بقلبين بالأصفر والأحمر، في إشارة إلى ألوان نادي “الذئاب” الإيطالية.