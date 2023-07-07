قلق في روما بسبب مشاركة عوار في الـ”كان”

كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة أمس الخميس، بأن إدارة نادي روما الإيطالي والمدرب جوزي مورينيو، متخوفون من خسارة خدمات الدولي الجزائري، حسام عوار، في فترة نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وأوضح موقع “روما نيوز” المقرب من نادي العاصمة، بأن “كان” كوت ديفوار، ستلعب ما بين الـ 13 والـ 11 من شهر فيفري 2024، وهو ما يعني غياب عوار لمدة لن تقل عن شهر.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن غياب الوافد الجديد على نادي روما، سيشكل عائقا للمدرب مورينيو، على اعتبار أن عوار، سيضيّع 6 لقاءات في “السيري أ”.

وأشار الموقع المهتم بأخبار الذئاب، بأن لاعب الخضر، لن يكون حاضرا أمام كل من أتلانتا وميلان وفيرونا و ساليرنيتانا وكالياري والانتر.