الصندوق الوطني للتقاعد يصدر بيانا هاما

ودعا الصندوق من خلال البيان المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر أوت إلى تجديد وثائقهم الثبوتية. وذلك خلال شهر أوت 2025 .

ويتيح الصندوق طريقتين لتجديد الوثائق، الأولى عبر تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي RetraiteDz ويُعد هذا الخيار الأكثر سهولة. حيث يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بُعد دون الحاجة للتنقل.

بحيث يتم إستخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

كما يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة). باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق تقاعدي RetraiteDz يؤكد إتمام عملية. تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في التوجه إلى الوكالة المحلية،وتجدر الإشارة، أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين.

هذا ويعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية.وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.