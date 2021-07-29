الصيادلة الخواص يطالبون بترخيص لإجراء الكشف السريع عن كورونا بالصيدليات

كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن النقابة تطالب بالترخيص من الوزارة الوصية من أجل إجراء الكشف السريع عن كوفيد-19 بالصيدليات. لتخفيف الضغط على المستشفيات

وأوضح بلعمبري خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الترخيص للصيادلة باجراء الكشف السريع عن كوفيد سيساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات وتوجيه الحالات المؤكدة فقط إلى المصالح المختصة.

وفي حديثه عن أزمة الاكسجين كشف بلعمبري، أن أحد الخواص اقتنى 2000 مولد للاكسجين. ستصل دفعة منها تقدر بـ 500 مولد غدا الجمعة. فيما تصل البقية في غضون 10 ايام. وهي الكمية التي اكد المتحدث ذاته أنها ستوزع بالتساوي على الصيدليات عبر القطر الوطني. وتباع دون هامش ربح منعا لاي استغلال او مضاربة.