الصين.. إكتشاف نوع فرعي جديد من سلالة أوميكرون

أفادت وسائل إعلام صينية، بأن سلطات البلاد الصحية إكتشفت نوعا فرعيا جديدا من سلالة أوميكرون الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة “غلوبال تايمز”، إن المتغير الفرعي الجديد إكتشف لدى مريض بكورونا يعاني من أعراض خفيفة. لافتة إلى أن هذه الحالة تم تحديدها في مدينة تقع على بعد 70 كيلومترا من شنغهاي.

وأضافت أن النوع الجديد متفرع من المتغير BA.1.1 لسلالة أوميكرون، حيث أنه لا يتطابق مع الأنواع المكتشفة سابقا في الصين وحول العالم.

وذكر مسؤولو مدينة داليان شمال الصين أن حالة لنوع فرعي جديد غير معروف تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة.

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