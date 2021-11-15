الصين تعلن تفشي كورونا في 21 مقاطعة.. والسلطات تشدد قيود السفر

أعلن المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية مي فنغ، أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا امتدت إلى 21 مقاطعة.

وقال مي في مؤتمر صحفي، إن البلاد تواجه تحديات كبيرة لمنع الحالات الوافدة، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، 250 مليون حالة في أنحاء العالم.

وأشار ذات المتحدث إلى أن البلاد تواجه أيضا خطر أمراض الجهاز التنفسي المعدية التي تحدث نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، مضيفا أن المخاطر تضاعفت في ظل الظروف الحالية .

هذا وقد تقرر خضوع المسافرين إلى بكين لإجراءات أكثر صرامة من أجل السيطرة على كوفيد-19 ابتداء من 17 نوفمبر، حسبما قالت حكومة بلدية بكين يوم السبت الماضي.

وأعلنت الحكومة خلال مؤتمر صحفي أنه يجب على جميع المسافرين إلى بكين تقديم نتائج سلبية لاختبارات الحمض النووي التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل الوصول، إلى جانب تقديم كود الصحة الأخضر.

كما أن القادمين من مناطق شهدت ظهور إصابات جديدة في غضون 14 يوما سيخضعون لقيود صارمة عند طلب دخول العاصمة الصينية. .

كما ستخضع إقامة مؤتمرات وتدريبات على الصعيد الوطني وأنشطة أخرى في بكين، لرقابة صارمة. وسيتم تنفيذ إدارة الحلقة المغلقة خلال فترات إقامة هذه الأنشطة، ولا يُسمح لأي من المشاركين بالخروج من هذه الحلقة.

وسيتم تعديل الإجراءات المذكورة أعلاه، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 نوفمبر، ديناميكيا وفقا للتغيرات في وضع الجائحة.

وقالت لجنة الصحة الصينية في تقريرها اليومي أول أمس أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 57 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 انتقلت محليا.

وشددت الصين تدابير الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها في الموانئ البرية لديها للتصدي للضغط الناجم عن تدفق حالات الإصابة بكوفيد-19، حسبما ذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وقال لين وي، مسؤول بالإدارة، في مؤتمر صحفي إن الإدارة تولي اهتماما وثيقا لوضع الجائحة في دول جوار الصين. كما وضعت خطة طوارئ لكل ميناء حدودي بري وتعدلها باستمرار. .

ويجب نقل البضائع عن طريق نهج عدم الاتصال. كما يجب أخذ عينات من البضائع ومن بينها أغذية سلاسل التبريد وتطهيرها، حسبما ذكر. وطُعم جميع العاملين في الخطوط الأمامية ضد المرض، كما ستواصل الإدارة تعزيز المناعة ضد كوفيد-19 بين المجموعة.

.كما بُذلت جهود أيضا لضمان إمدادات كافية للوقاية من المرض في الموانئ البرية الحدودية وكذا تعزيز قدرتها على إجراء اختبار كوفيد-19.