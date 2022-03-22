الصين تغلق مدينة أخرى يسكنها الملايين بسبب تفشي كورونا

فرضت الصين حجرا صحيا على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص، بعد أن أعلنت عن تسجيل نحو 5000 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة بكورونا في أنحاء البلاد، غالبيتها في مقاطعة جيلين (شمال شرق).

فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة في ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين.

الى جانب ذالك، تبذل السلطات الصينية منذ الأسابيع القليلة الماضية جهودا للقضاء على بؤر للفيروس، بتدابير منها فرض حجر، وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات، وإغلاق مدن. وأفادت السبت عن تسجيل حالتي وفاة بكوفيد، للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

بالمقابل فرضت مقاطعة جيلين الأسبوع الماضي تدابير صارمة على التنقل، ومنعت الأهالي من مغادرة مدنهم ومناطقهم، فيما حجرت العديد من المدن سكانها.

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