الطيب بوزيد: تعزيز اللغة الإنجليزية كلغة بحث ضرورة حتمية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، أنه من أولوياتنا إعادة النظر في حركية الأساتذة الجامعيين.

مشيرا خلال إستضافته في فروم الإذاعة، أن الوزارة غايتها تكوين طلبة متكاملين فاعلين في المجتمع مستقبلا وليس الشهادة”.

مضيفا أن تعزيز اللغة الانجليزية كلغة بحث في الجامعة الجزائرية ضرورة وحتمية لعدة اعتبارات على غرار تكوين جيل متفهم.

مؤكدا على ضرورة خلق بيئة للبحث العلمي وتثمين دراسات المخابر ومراكز البحث من طرف المؤسسات الإقتصادية.

من جهته دعا الوزير الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا إلى ضرورة إختيار الفرع الملائم لقدراتهم من اجل نجاحهم.

وعدم الإسراع في وضع الخيارات التي لا يمكن النجاح فيها، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى اختصاصيين في فروع تكاد تكون منسية على غرار الجغرافيا.