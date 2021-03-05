الطيب زيتوني: رئيس الجمهورية له نية حسنة وإرادة قوية لبناء جزائر جديدة

كشف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أنه لا بد من تمتين الجبهة الداخلية والمحافظة على استقرار البلاد.

وقال زيتوني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، أنه تم التطرق بإسهاب حول الجبهة الداخلية.

وأوضح في ذات السياق، أنه لمس من رئيس الجمهورية نية حسنة وإرادة قوية من أجل بناء جزائر مزدهرة ومستقرة وآمنة.

وأضاف زيتوني، أنه تم التطرق إلى دور الطبقة السياسية في تقوية اللحمة الوطنية.

وكشف زيتوني، أنه تحدث مع الرئيس حول توفر عامل الإستقرار الداخلي الذي يمكننا من الإنتقال إلى بناء الجزائر الجديدة.

وأضاف أن اللقاء تناول قضايا الإقتصاد والورشات التي ينبغي مواصلة فتحها ومعالجة مختلف الملفات المطروحة.

وأضاف زيتوني، أنه إستعرض مع رئيس الجمهورية النظرة الجديدة للتجمع الوطني الديمقراطي بشأن مستقبل الجزائر.

واعتبر زيتوني، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون ثريا وتناول الحريات التي وفرها الدستور والآليات التي يجب وضعها.