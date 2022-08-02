العاصمة..توقيف 10 أشخاص و حجز عدد من مستلزمات الإصطياف
أوقفت مصالح الدرك الوطني للشراقة، مع عناصر الشرطة، 10 أشخاص مستغلي الشواطئ بدون رخصة مع حجز عدد من مستلزمات الاصطياف.
وفي هذا السياق قامت مصالح الشرطة، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني عبر إقليم المقاطعة الإدارية للشراقة، في خرجة ميدانية الى الشواطئ التابعة للإقليم.
حيث أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا ضبط إداري وقضائي.
كما تم حجز عدد من مستلزمات الاصطياف، كان أصحابها بصدد كرانها بدون رخصة لمصطافين، إضافة إلى حجز عدد من الأسلحة البيضاء والمشروبات الكحولية.
هذا و بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
ويأتي هذا تطبيقا للمخطط الأمني الخاص بموسم الاصطياف.
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بومرداس..حجز كراسي ومظلات شمسية بشاطئ مامارين
كما حجزت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني ببودواو، بولاية بومرداس، عددا من الكراسي والطاولات والمظلات الشمسية بشاطئ مامارين، وهذا في اطار محاربة الإستغلال غير قانوني للشواطئ.
وفي هذا السياق تم حجز 46 طاولة، و 120 كرسي، بالاضافة الى 4 مخيمات، و96 مظلات شمسية.
العاصمة: توقيف 138 شخصا والقضاء على 29 حظيرة عشوائية عبر الشواطئ
كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 138 شخصا متابعين في مختلف الجرائم. كما تم في عملية أخرى القضاء على 29 حظيرة عشوائية على مستوى الشواطئ.
وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، وتزامنا وموسم الإصطياف، سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخطّطا أمنيا خاصا بالموسم.
من خلال برمجت خرجات ميدانية يومية على الشواطى لضمان سلامة المواطن وممتلكاته.
كما أضاف في البيان، أن هذه الخرجات الميدانية، أفضت إلى القضاء على 29 حظيرة عشوائية على مستوى الشواطئ. و حجز 26 سلاح أبيض محظور، 976 كرسي.
بالإضافة كذلك إلى 436 مظلّية وما يفوق 250 طاولة، كان أصحابها بصدد عرضها للكراء على الشواطئ بطريقة غير قانونية.
كما جاءت العملية بناء على الخرجات الميدانية التي كان غرضها مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية التي تمّ استحداثها على مستوى الساحات المحادية للشواطئ.
وكذا مكافحة ظاهرة كراء مستلزمات الإصطياف بدون رخصة، مع محاربة مختلف أشكال الجريمة من استهلاك شخصي للمخدرات بمختلف أنواعها، حمل أسلة بيضاء وبيع غير قانوني في الشواطئ
العاصمة: نشاطات وحدة الميترو الجزائر توقف 138 شخصا
وفي حصيلة شهرية سجلتها وحدة شرطة ميترو الجزائر – الميترو والتراموي- خلال شهر جوان الفارط ، تتعلق بمختلف النشاطات اليومية التي تقوم بها الوحدة.
كما تمكنت مصالح الأمن من توقيف 138 شخص مشتبه فيه عن قضايا مختلفة تتعلق بالحيازة على المخدرات. بالإضافة كذلك إلى حمل سلاح أبيض محظور السرقة.
بالمقابل سجلت ذات الوحدة 9 حوادث مرورية مادية و جسمانية عربة الميترو طرف فيها. وهذا وقد قدمت وحدة شرطة الميترو و التراموي الجزائر 46 تدخل في شأن تقديم يد المساعدة والإسعاف.
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