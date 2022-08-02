العاصمة..توقيف 10 أشخاص و حجز عدد من مستلزمات الإصطياف

أوقفت مصالح الدرك الوطني للشراقة، مع عناصر الشرطة، 10 أشخاص مستغلي الشواطئ بدون رخصة مع حجز عدد من مستلزمات الاصطياف.

وفي هذا السياق قامت مصالح الشرطة، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني عبر إقليم المقاطعة الإدارية للشراقة، في خرجة ميدانية الى الشواطئ التابعة للإقليم.

حيث أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا ضبط إداري وقضائي.

كما تم حجز عدد من مستلزمات الاصطياف، كان أصحابها بصدد كرانها بدون رخصة لمصطافين، إضافة إلى حجز عدد من الأسلحة البيضاء والمشروبات الكحولية.

هذا و بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

ويأتي هذا تطبيقا للمخطط الأمني الخاص بموسم الاصطياف.

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