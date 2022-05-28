العاصمة: وفاة شخص في حادث مرور بالرغاية
لقي شخص حتفه واصيب آخر في حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 61 الرابط بين الجزائر وبومرداس، بمنطقة الرغاية.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالطريق الوطني رقم 61 الرابط بين ولايتي الجزائر و بومرداس بالضبط على مستوى بلدية الرغاية بإتجاه بومرداس.
وحسب ذات المصدر، فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص و إصابة آخر بجروح.
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المسيلة: 15 جريحا في حادث مرور
كما أصيب 15 شخصا بجروح في حادث مرور وقع اليوم الاربعاء، بالطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين بلديتي المسيلة وبوسعادة، على مستوى منطقة بئر السويد بلدية أولاد ماضي.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد تمثل الحادث في إصطدام حافلة مع آلية، أين أسفر عن إصابة خمسة عشرة شخصا.
العاصمة: وفاة شخصين في اصطدام تسلسلي لـ 3سيارات
كما لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر في اصطدام تسلسلي لـ 3سيارات، بالطريق السيّار الدار البيضاء -الجزائر بمنتزه الصابلات بحسين داي بالعاصمة.
وفي بيان لمصالح الامن الوطني، فقد وقع الحادث على الساعة الثالثة صباحا و 32 دقيقة، حيث تمثل في اصطدام تسلسلي لـ 3 سيارات.
الأولى من نوع بيجو 206، محطمة كليا، والثانية كيا ريو محطمة جزئيا، والثالثة من نوع اودي محطمة جزئيا.
هذه مشاريع توسعة الميترو بالعاصمة
كشف علي أرزقي الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، أن هناك عدة مشاريع توسعة تخص ميترو الجزائر “شرق وغرب العاصمة”. والتي من شأنها فك الإختناف المروري.
وأضاف علي أرزقي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن إنجاز الأشغال الفنية والهندسية على مستوى ربط المطار الدولي بشبكة الميترو عبر الحراش تتم وفقا للآجال المحددة. حيث تم رصد مبلغ 93 مليار دينار .
كما كشف علي أرزقي، بأن هناك مرحلة ثانية من أشغال التوسعة لربط “وادي السمار بالحراش”. و تضم 09 محطات على طول 5،9 كلم. مشيرا إلى أن هذا الخط حيوي جدا. خصوصا وأنه يمر عبر أربع بلديات تضم مرافق إجتماعية واقتصادية حيوية وأقطاب جامعية. وسيسمح هذا الخط بتوفير خدمات النقل عبر الميترو لأكثر من 400 ألف مسافر يوميا.