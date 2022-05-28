العاصمة: وفاة شخص في حادث مرور بالرغاية

لقي شخص حتفه واصيب آخر في حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 61 الرابط بين الجزائر وبومرداس، بمنطقة الرغاية.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالطريق الوطني رقم 61 الرابط بين ولايتي الجزائر و بومرداس بالضبط على مستوى بلدية الرغاية بإتجاه بومرداس.

وحسب ذات المصدر، فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص و إصابة آخر بجروح.

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