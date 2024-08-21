العثور على بقايا امرأة في بطن تمساح

قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إنها عثرت على بقايا امرأة أكلها تمساح في إندونيسيا.

وكانت حليمة راهاكباو، 54 عاما، تسبح في نهر بالقرب من قرية والي في جزر الملوك شرق إندونيسيا عندما التهمها تمساح.

وأوضح أحد جيران الضحية، رستم إلياس، أن أقاربها وأصدقائها بدأوا بالبحث عنها بسبب عدم رؤيتها وهي تعود إلى منزلها.

وبعد أن عثروا على صندل وأطراف جثة تطفو على النهر. أبلغوا الشرطة التي عثرت على التمساح وأطلقت عليه الرصاص.

وقال ضابط في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، طلب عدم الكشف عن هويته. إن “السكان اضطروا إلى فتح بطن التمساح لإزالة أجزاء من جسد الضحية”.

وقال رستم إلياس: “كان التمساح كبيراً جداً، طوله حوالي 4 أمتار”.

ولم تتمكن الشرطة ولا سكان الوالي من التعرف على نوع التمساح. ولقي عامل منجم يبلغ من العمر 63 عاما مصرعه يوم الأحد بعد أن هاجمه تمساح في نهر بجزيرة بانجكا الواقعة قبالة الساحل الشرقي لسومطرة.

ويعد الأرخبيل الإندونيسي موطنًا لجميع أنواع الحيوانات الغريبة. بما في ذلك عدة أنواع من التماسيح التي تهاجم البشر بانتظام.