العثور على شاب تاه في صحراء ورڤلة على قيد الحياة وأمامه وصية كتبها لأمه!

تم، مساء أول أمس، العثور على الشاب المدعو “ح.ع”، في العشرينات من العمر، والمنحدر من بلدية “الرويسات”، بعد اختفائه وتيهه في صحراء ورڤلة، وبالضبط صحراء “كريمة”، طيلة خمسة أيام على التوالي.

وقالت المصادر إنه وجد في حالة صحية حرجة نتيجة العطش والجوع والبرد، ليحوّل إلى مصلحة الاستعجالات الطبية في مستشفى “محمد بوضياف” لتلقي العلاج اللازم.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فإن المعني حسب الرواية المتداولة، خرج من منزله العائلي في رحلة اكتشاف ومغامرة تجوب أعماق الصحراء برفقة أصدقائه الذين كانوا على متن دراجات نارية، وعند العودة إلى النقطة المتفق عليها، لم يعد المعني، وهو الوضع الذي أدخل أصدقاءه في حيرة من أمرهم، ليشنوا على إثرها حملة بحث واسعة لفائدته، شاركت فيها قوافل من مختلف أرجاء مناطق ورڤلة، خاصة بعد تداول خبر اختفائه عبر منصات “الفضاء الأزرق” التي تفاعلت مع هذه الحادثة التي أصبحت متكررة في صفوف الشباب في الآونة الأخيرة، حيث نجح هؤلاء في العثور عليه في اللحظات الأخيرة لحسن حظه، بعد مقاومة شديدة للعطش والجوع في وسط الصحراء وفي عزّ الشتاء، أين وجدوه وهو مغمى عليه، وأمامه وصيته التي دوّنها في لوحة خشبية يلتمس فيها السماح والدعاء له من طرف والدته، بعد شعوره بمغادرة الحياة في ظل ما عاشه من ظروف صعبة حرمته من مواصلة طريقه.

طالع أيضا:العثور على موظفين تائهين في الصحراء

تمكن أفراد من الجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم السبت، من العثور على موظفين من دائرة تاظروك تمنراست، بعد ضياعهم في الصحراء. كما أن الموظفين التائهين في الصحراء كانوا في مهمة تتعلق بالإنتخابات المحلية البلدية والولائية.

حيث تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي من العثور على الموظفين التائهين، بواسطة المروحيات بالناحية العسكرية السادسة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

إقرأ المزيد:

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس إختناقا بالغاز في باتنة

الإطاحة بشبكة مختصة في تقليد الأختام وتزوير وثائق السيارات بغليزان

شاب يحرق محاصيل عمّه ويدّعي أن فعلته تمليها تعاليم الماسونية!

انقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة من الإختناق بحاسي زهانة بسيدي بلعباس

خنشلة: فوضى عارمة وتوقف العملية الانتخابية بمركز تمديقيت ببلدية خيران

الإنتخابات المحلية.. رئيسة بلدية شيقارة زهية بن قارة تُدلي بصوتها

والي الشلف يؤدي واجبه الإنتخابي و يدعو المواطنين للمشاركة في الإنتخابات بقوة