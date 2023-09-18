العداء جمال سجاتي يهدد عرش توفيق مخلوفي

أنهى العداء الجزائري الصاعد، جمال سجاتي، سباق 800 متر، ضمن ملتقى الدوري الماسي “يوجين 2023” في المركز الثالث.

وحقق سجاتي، أمس الأحد، رقم قياسي شخصي جديد، وبات بفضله يهدد رقم البطل الأولمبي توفيق مخلوف، بتوقيت 1:43.06 د.

وأفادت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، بأن سجاتي، أصبح يملك ثاني أفضل رقم في تاريخ الجزائر في سباق 800م بزمن 1.43.06د، بعد رقم البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، أي بفارق 47ج عن الرقم القياسي الوطني.

كما أشادت الاتحادية، بالتطور الكبير في مستوى البطل الصاعد، مبرزة بأن الأمر راجع الى العمل بجدية، رفقة مدربه عمار بنيدة.

متمنية لهما التوفيق والنجاح في قادم المنافسات الدولية وعلى رأسها الألعاب الاولمبية باريس 2024.