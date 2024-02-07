العقوبة في انجلترا تؤجل ظهور بن رحمة مع ليون!

تأجل أول ظهور للدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مع ناديه الجديد أولمبيك ليون، بسبب عقوبة تعرض لها في انجلترا، رفقة ناديه السابق وست هام.

وكان بن رحمة، قد التحق بـ “لوال” في الميركاتو الشتوي الماضي. قادما من الهامرز، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

وكشفت إدارة أولمبيك ليون، بأن لاعبها الدولي الجزائري. لن يكون معنيا بمباراة اليوم الأربعاء، أمام الضيف ليل، ضمن الدور الـ 16 من كأس فرنسا، بسبب العقوبة.

وكان لاعب الخضر، قد تعرض للطرد في آخر لقاء له مع وست هام، أمام بريستول سيتي، في كأس انجلترا، وهو الطرد الذي حرمه من التواجد في لقاء اليوم أمام ليل، بقيادة ثنائي الخضر الآخر، آدم أوناس ونبيل بن طالب.

ℹ️ Saïd Benrahma est suspendu. — Olympique Lyonnais (@OL) February 7, 2024