العلماء يكتشفون نوعا جديدا من أبو بريص

اكتشف باحثون في أستراليا نوعا جديدا من أبو بريص (السامّ أبرص) بعيون جميلة، تمتزج مع باقي الجسم.

ويبلغ طول النوع الجديد، المسمى أبو بريص ذو شوكة الذيل الأصغر (lesser thorn-tailed gecko). أو Strophurus spinula، نحو 6.1 سم، وله نمط مرقط من الحراشف البيضاء والرمادية، والتي يتم تقليدها أيضا في عينيه.

كما تعيش هذه الزواحف المموهة في مناطق الغابات عبر جنوب غرب أستراليا. على الرغم من أن العلماء غير متأكدين بالضبط من حجم تعداد هذا النوع المكتشف حديثا.

ويعد أبو بريص ذو شوكة الذيل الأصغر (Strophurus spinula) النوع الحادي والعشرين. الذي يتم التعرف عليه في جنس Strophurus ، وكلها مستوطنة في أستراليا.

كما يُعتقد أن Strophurus spinula جزء من الأنواع ذات الصلة الوثيقة بـStrophurus assimilis. ولكن في الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Records of the Western Australia Museum. أجرى العلماء تحليلا جينيا واسع النطاق للجنس المكتشف حديثا، ووجدوا أنه نوع جديد.

وكتب العلماء في الورقة البحثية أن الفحص الدقيق لأبو بريص ذي شوكة الذيل الأصغر. أظهر أن الأنواع المكتشفة حديثا يمكن تمييزها جسديا عن جنس Strophurus.

ومثل جميع أنواع أبو بريص الأخرى ذات الذيل الشوكي، يمكن أن يفرز Strophurus spinula مادة كيميائية غير ضارة. وذات رائحة كريهة من الغدد القريبة من ذيله لردع الطيور المفترسة. المحتمل هبوطها من الشجيرات العلوية، حيث تهاجمه عادة.

كما يبدو أن Strophurus spinula تفضل الأراضي الحرجية التي تهيمن عليها شجرة أكاسيا أنيورا). المعروفة باسم الملغا، والتي تنمو في ظروف شديدة الجفاف.