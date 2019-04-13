«العمل بالتسعيرة الجديدة للبارمي بداية من الفاتح سبتمبر»!

30 مليون سنتيم غرامة لمدارس تعليم السياقة المخالفة للقانون.. مصدر مسؤول من وزارة النقل لـ النهار:

«لجنة مختصة ودورية عبر 48 ولاية لمراقبة نشاط مدارس تعليم السياقة»

من المقرر أن تباشر مدارس تعليم السياقة تطبيق تسعيرة الحصول على رخصة السياقة «البارمي» أمام المترشحين، وذلك بداية من الواحد من شهر سبتمبر 2019.

مع إجبارية تطبيق 55 ساعة لتكوين المترشحين، كما أن كل مخالفة للقوانين تعرض صاحبها لغرامات مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم.

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الأشغال العمومية والنقل، لها صلة بملف مدارس تعليم السياقة، أنه تم تحديد موعد اعتماد مدارس تعليم السياقة على تسعيرة موحدة.

والتي تقدر ما بين 34 ألف دينار للوزن الخفيف بداية من 1 سبتمبر 2019، عبر كامل التراب الوطني.

وأكدت مصادر «النهار»، أن العديد من مديريات النقل عبر كامل الوطني، باشرت في عملية تطبيق شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة المحددة في القانون.

بعد رفضها منح اعتماد لعديد من الملفات الراغبة في فتح مدارس تعليم السياقة، بسبب عدم استيفائها لكافة الشروط المطلوبة قانونا.

وقالت مصادر «النهار»، إنه تم تخصيص لجان مراقبة تقوم بزيارة مختلف مدارس تعليم السياقة، من أجل مراقبة عمل المدارس التي تنشط سابقا.

مع مراقبة مدى التزامها بالشروط التي حددها القانون، حيث أكدت المصادر، أن مراقبة نشاط عمل مدارس التعليم السياقة ستكون دورية.

وفي حال تسجيل أية مخالفات فسيعرض صاحبها لغرامات مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتعليم السياقة، أحمد زين الدين عودية، في اتصال مع «النهار»، أمس.

أن العديد من مديريات النقل بمختلف الولايات باشرت عملية المراقبة الميدانية بمختلف مدارس تعليم السياقة، من دون علم مسؤولي هذا النشاط.

باعتبار أن أغلب مدارس تعليم السياقة لا تستوفي القوانين الحالية، وهي مضطرة لتطبيق القوانين بالتدريج.

خاصة فيما تعلق بمساحة المحل المطلوبة كشرط لفتح مدرسة تعليم السياقة، أيضا بالنسبة للمركبات، مؤكدا أن عملية تطبيق الشروط القانونية تتطلب وقتا.