العميد يتحدى يونغ أفريكانز للعودة بتأشيرة ربع النهائي

ستكون تشكيلة مولودية الجزائر، اليوم السبت، على موعد مع مباراة مصيرية، تجمعها بالمُضيف يونغ أفريكانز التنزاني، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

يدخل العميد، القمة النارية، المرتقب بملعب “بينجامين مكابا” بدار السلام. بداية من الساعة 16:00 بتوقيت تنزانيا (14:00 بتوقيت الجزائر). بنية العودة بتأشيرة ربع النهائي. ومواصلة المغامرة القارية.

ويتواجد أشبال التونسي خالد بن يحيى. في وصافة ترتيب المجموعة الأولى لأغلى المنافسات القارية. بـ 8 نقاط. على بُعد خطوة من مضيفهم في مباراة اليوم يونغ أفريكانز.

حسابيا يبقى النادي العاصمي، مطالبا بتفادي الهزيمة من أجل بلوغ الدور القادم. وفي حال الفوز، وهزيمة المتصدر بـ 10 نقاط، الهلال السوداني. في لقاءه أمام المضيف تي بي مازيمبي الكونغولي. ضمن ذات الجولة. فإن المولودية ستتأهل في الصدارة.

من الناحية الفنية، فإن المدرب خالد بن يحيى. سيستفيد من جاهزية جميع اللاعبين في هذه القمة التي ستعرف عودة القائد عبد اللاوي. بعد استنفاذه عقوبة الايقاف لملاراة واحدة. فيما سيتواصل غياب الثنائي الايفواري زوغرانا وواتارا، بسبب الإصابة.

أما بخصوص ممثل الجزائر الثاني في “الشامبينز ليغ”، شباب بلوزداد. سيستقبل مساء اليوم، بداية من الساعة 17:00. ملعب أبيدجان الايفواري. في مباراة شكلية للفريقان. ضمن ختام دور المجموعات. بعدما حسم الأهلي المصري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة.