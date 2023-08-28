العميد يحقق رابع انتصار في تربص “رين” الفرنسية

حقق فريق مولودية الجزائر، أمس الأحد، رابع انتصار له في رابع لقاء ودي، في إطار تربصه الصيفي المقام حاليا بمدينة “رين” الفرنسية.

وتخطت تشكيلة العميد، نظيرتها من “فابريكا كامبوس أكاديمي” وهي جمعية تضم، مزيجا من اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا الذين ضيعوا الميركاتو أو الذين سيجتازون اختبارات مع أندية أوروبية.

وفازت المولودية بمباراة أمس، بنتيجة 3-1، تداول على تسجيلها، كل من يوسف بلايلي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 2، وضيع نفس اللاعب ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الـ 10.

بينما سجل الطاهر فتح الله ثاني الأهداف، قبل أن يقلص المنافس النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المولودية بثنائية لهدف، بينما سجل بوشريط ثالث أهداف الفريق في المرحلة الثانية.

جدير بالذكر أن المولودية ستختتم تربصها التحضيري بودية خامسة هذا الأربعاء، في انتظار الإعلان عن هوية المنافس.