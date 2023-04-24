الفاف: “إتحاد العاصمة يحفظ ماء وجه الكرة الجزائرية”

أشادت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم”الفاف“، بفوز إتحاد العاصمة، أمس الأحد، ضد ضيفه الجيش الملكي المغربي.

في ذهاب ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية. والتي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي. وإنتهت لصالح الفريق الأحمر والأسود بثنائية نظيفة.

وثمنت الفاف. في بيانها الصادر عبر موقعها الرسمي. فوز الإتحاد ضد الجيش الملكي بثنائية نظيفة، حفظ بها “أبناء سوسطارة” ماء وجه الكرة الجزائرية.

بعد الهزيمتين التي تلقاها ممثلا الجزائر برابطة الأبطال شبيبة القبائل وشباب بلوزداد، اللذان سقطا ذهابا داخل الديار ضد كل من الترجي التونسي وصان داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي رابطة الأبطال.

كما نوه ذات البيان، أن إتحاد العاصمة قدم مباراة مُتقنة طيلة الـ 90 دقيقة من المواجهة، في إنتظار التأكيد في لقاء العودة بتاريخ 30 أفريل بملعب مولاي عبد الله بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.