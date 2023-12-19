“الفاف” تباشر إرسال دعوات المشاركة في الـ”كان”

باشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” ارسال الدعوات، إلى اللاعبين الذين اختارهم الناخب الوطني، جمال بلماضي، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بكوت ديفوار.

ويدشن الخضر مشوارههم في الـ”كان” يوم الـ 1 جانفي بمواجهة أنغولا. في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة، قبل مواجهة بوركينافاسو، يوم الـ 20 وموريتانيا في الـ 23 من الشهر ذاته.

وكشفت إدارة نادي ليتشي الناشط في “السيري أ” الإيطالية، اليوم الثلاثاء. عن وصول استدعاء رسمي لمدافعها الدولي الجزائري، أحمد توبة، تحسبا للمشاركة رفقة الخضر في كان 2023.

للإشارة فإن الخضر، سيباشرون في الفاتح جانفي القادم، تربصا تحضيريا بالعاصمة الطوغولية “لومي” يستمر إلى غاية الـ 10 من ذات الشهر، تتخلله مواجهتين وديتين أمام كل من طوغو وبورندي.