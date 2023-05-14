الفاف تكشف عن حكام الجولة الـ23 للمحترف الأول

كشفت اليوم الأحد، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن تعيينات حكام الجولة الـ 23 من الرابطة المحترفة الأولى.

ويرتقب أن تعود عجلة البطولة المحترفة، إلى الدوران يومي الـ 17 والـ 18 من ماي الجاري، بعد أزيد من شهر من التوقف، بقرار من الرابطة بهدف تسوية جميع اللقاءات المتأخرة.

وجاءت تعيينات “الفاف” لحكام الجولة الـ 23 المقررة يومي الأربعاء والخميس القادمين. والمبتورة من الداربي الكبير بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. على النحو التالي: