الفريق أحمد ڤايد صالح في زيارة إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست بداية من الغد

يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، بداية من يوم غد الأربعاء ، بزيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

خلال هذه الزيارة، سيتفقد الفريق بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة،حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

عشية هذه الزيارة توقف الفريق بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت أين أستقبل من قبل اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة.

وقام الفريق قايد صالح بمعاينة وتفقد أحد مراكز المراقبة الإلكترونية للحدود، وهو المركز الذي سبق للفريق أن أسدى تعليمات بتجسيده ميدانيا خلال زياراته السابقة إلى الناحية العسكرية الرابعة.

الفريق أكد بالمناسبة ارتياحه الكبير وتقديره للجهود المضنية التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي في سبيل تأمين وحماية كافة حدودنا الوطنية من كل التهديدات والمخاطر والآفات.