الفريق شنڨريحة يعزّي عائلات ضحايا انفجار قنبلة تقليدية بتبسة

قدّم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعازيه عائلات المرحومين وأقاربهم الذين توفوا اثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع.

أين تضرع إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنانه. مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

كما دعى الفريق المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في المسالك المشبوهة، والتي يعرفها سكان المنطق.

يذكر أن 5 مواطنين وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع.

وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بواد خنيڨ الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة.