الفضائح تتواصل.. الإتحاد المغربي يقرّر إجراء مباراة ودية أمام الكيان الصهيوني

وقّع الإتحاد الصهيوني لكرة القدم عدد من الاتفاقيات في مجال كرة القدم مع الجامعة المغربية.

وأبرز إتفاقيات الإتحاد هو إقامة مباريات ودية بين منتخبات البلدين لمختلف الفئات العمرية. بما فيها زيارة محتملة للمنتخب الصهيوني لأقل من 17 سنة إلى المغرب في الأسابيع المقبلة.

كما كشف البلاغ الصادر عن الإتحاد الصهيوني لكرة القدم عن تبادل الخبرات بما فيهم الحكّام، بالإضافة إلى تطوير اللاعبين الشباب والسماح حتى للاعبي “الكيان” بزيارة أكاديمة محمد السادس في مدينة سلا المغربية.

كما قال موقع “يديعوت أحرنوت” أن الاتفاق جرى في سرية تامة نظرا لحساسية الموضوع.

وختم الموقع، أن مراسيم التوقيع حضرها كل من، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين، وشخصيات يهودية مغربية.

إلى جانب ذلك، قال أحد المواقع الصهيونية أن الكيان أجرى لقاء مع رئيس الجامعة الملكية فوزي لقجع عبر تقنية الفيدو وإتفق هو الأخر على برمجة لقاء ودي.