الفضائح تتواصل.. الإتحاد المغربي يقرّر إجراء مباراة ودية أمام الكيان الصهيوني
وقّع الإتحاد الصهيوني لكرة القدم عدد من الاتفاقيات في مجال كرة القدم مع الجامعة المغربية.
وأبرز إتفاقيات الإتحاد هو إقامة مباريات ودية بين منتخبات البلدين لمختلف الفئات العمرية. بما فيها زيارة محتملة للمنتخب الصهيوني لأقل من 17 سنة إلى المغرب في الأسابيع المقبلة.
كما كشف البلاغ الصادر عن الإتحاد الصهيوني لكرة القدم عن تبادل الخبرات بما فيهم الحكّام، بالإضافة إلى تطوير اللاعبين الشباب والسماح حتى للاعبي “الكيان” بزيارة أكاديمة محمد السادس في مدينة سلا المغربية.
كما قال موقع “يديعوت أحرنوت” أن الاتفاق جرى في سرية تامة نظرا لحساسية الموضوع.
وختم الموقع، أن مراسيم التوقيع حضرها كل من، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين، وشخصيات يهودية مغربية.
إلى جانب ذلك، قال أحد المواقع الصهيونية أن الكيان أجرى لقاء مع رئيس الجامعة الملكية فوزي لقجع عبر تقنية الفيدو وإتفق هو الأخر على برمجة لقاء ودي.
وخرج متظاهرون في عدة مدن بالمغرب في مسيرات حاشدة رافضة للتطبيع وللتنديد بالاتفاقية الأمنية بين المغرب والكيان الصهيوني. حيث رفعوا خلالها الرايات الفلسطينية وأبدوا غضبهم من “القرارات غير الشعبية” التي يتخذها النظام المخزني والتي تضر باستقرار المملكة وأمنها .
و بث مترددو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمسيرات من بينها بث مباشر من مختلف المدن المغربية على غرار طنجة و الدار البيضاء وجرسيف وزايو والجديدة والمحمدية والقصر الكبير والوزان .
و أبدى المتظاهرون سخطا شديدا إزاء التطبيع مع الكيان الصهيوني وزيارة وزيره للدفاع الى المغرب. وشهدت المظاهرات مشاركة عدد كبير من الأطفال. كما أدان المتظاهرون، إمعان نظام المخزن في “إذلال شعبه وتجاهل إرادته وموقفه الرافض للتطبيع”.
و نظمت الوقفات الاحتجاجية تخليدا لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. حيث أكد المشاركون على أنه و “رغم الجريمة التي اقترفها النظام المخزني بحق القضية الفلسطينية فأن الشعب المغربي كان ولازال وفيا للقضية الفلسطينية وضد الكيان الصهيوني المجرم”.
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