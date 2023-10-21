الفلسطينيون يتجرعون الأهوال.. اشتداد القصف الصهيوني على غزة

إشتد اليوم السبت، القصف الصهيوني على قطاع غزة، حيث إستهدف قصف إسرائيلي منازل المواطنين في بيت لاهيا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أظهرت صور مؤثرة، انتشال أطفال من تحت الأنقاض، فيما لم يعرف مصير أهلهم حتى اللحظة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أعلن اليوم السبت أن الجيش سيكثف غاراته في غزة. مجددا دعوة سكان شمال القطاع إلى التوجه جنوبا.

وتحدث مراسل روسيا اليوم في غزة، عن اشتداد حدة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. حيث قصفت الطائرات سوق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة بمحيط أبراج المقوسي غرب مدينة غزة. كما شن غارة جديدة شرق خانيونس، وغارة أخرى بمحيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة.

وفي قطاع غزة، يقيم المواطنون الجنائز في كل مكان مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مناشير ورقية مطبوعة بتعليمات الجيش الإسرائيلي في أجواء حي النصر غرب مدينة غزة.

واستهدفت منزلا لعائلة الشنطي قرب جامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة. وبرج رمضان الدحدوح في شارع 10 مكون من 8 طوابق ومنزل آخر لعائلة الدحدوح مكون من 3 طوابق، جنوب حي الزيتون بغزة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع شهداء القصف الصهيوني على غزة إلى 4473 شهيد و15400 إصابة. منهم 4137 شهيد في قطاع غزة و84 شهيد في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، أن نحو 70 بالمائة من حصيلة الشهداء في قطاع غزة من الاطفال والسيدات والمسنين.