الفيفا تتساءل.. من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية؟

تسائل الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، عن أفضل لاعب لاعب تاريخ المنتخب الوطني.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا، عبر الفايسبوك، اليوم الأربعاء، صورة مركبة لأفضل اللاعبين اللذين مروا على تاريخ المنتخب الوطني.

وأبرزهم الدوليون السابقون رابح ماجر، لخضر بلومي، مجيد بوقرة، حسن لالماس، و جمال بلماضي، بالإضافة للاعبين الحاليين رياض محرز، إسلام سليماني، ياسين براهيمي.

وأضاف حساب الفيفا عبارة:” اللاعب الأفضل في تاريخ منتخب الجزائر هو___” ليكمل المتابعين الفراغ.