“الفيفا” تعزي مولودية البيض

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على لسان رئيسه السويسري، جياني أنفانتينو، بتعازيه إلى أسرة مولودية البيض.

ونشر رئيس “الفيفا” أنفانتينو، رسالة تعزية أمس الخميس، إلى مولودية البيض والكرة الجزائرية بشكل خاص، وذلك باسم كل الأسرة الكروية العالمية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وذلك، بعد الحادث المأساوي، الذي تعرضت له حافلة الفريق ليلة الأربعاء إلى الخميس. في طريقها إلى مدينة تيزي وزو، تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل، والذي أودى بحياة الحارس بوزياني ومساعد المدرب مفتاح.