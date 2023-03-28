القبض على 4 كاميرونيين متهمين بتنظيم زيجات كاذبة للحصول على تصاريح إقامة

ألقي القبض على أربعة من مواطني الكاميرون واتهموا بتنظيم زيجات كاذبة مع مواطنين لوكسمبورغ0. من أجل الحصول على التصاريح اللازمة للعيش في الاتحاد الأوروبي.

تم الاستماع إلى ثلاثة من المتهمين الأربعة أمام محكمة في لوكسمبورغ في 21 مارس ، في حين ظهر الرابع. الذي يُشتبه في كونه المحرض على الزيجات المزيفة ، أمام القاضي في صباح اليوم التالي.

وفقًا لصحيفة لوكسمبورغ Le Quotidien ، اعترف أحد المتهمين ، وهو كاميروني يبلغ من العمر 37 عامًا. أنه في 21 جوان 2018 ، ذهب إلى مكتب السجل المدني في .Biergercenter في لوكسمبورغ مع امرأة للزواج ، بقصد وحيد. من الحصول على الأوراق للبقاء في البلاد.

ومع ذلك ، لاحظ المسجل المدني أن الزواج المقصود كان خدعة واتصل بالشرطة.

“الحل الوحيد” للبقاء في أوروبا

وقال المدعى عليه للقاضي إنه لجأ إلى هذا “الحل” للبقاء في أوروبا بعد أن لم يستطع العثور على وظيفة في بلجيكا.

قال معترفاً بأنه دفع 7000 يورو مقابل الزواج الوهمي. مقابل الحصول على تصريح إقامة وعمل: “كنت قد أنهيت دراستي للتو ورُزقت بابن. لكنني لم أتمكن من العثور على وظيفة في بلجيكا بسبب وضعي”.

ومنذ ذلك الحين ، اتخذ المحققون إجراءات صارمة ضد المنظمة التي كانت تعرض زيجات مزيفة. بسعر يتراوح بين 5000 و 7000 يورو لشباب من الكاميرون. كانت نسبة كبيرة منهم من الطلاب الذين يعيشون في بلجيكا.

وقد استأجرت المنظمة شابات للعب دور العرائس ، اللائي قدمن جوازات سفر حقيقية أو بطاقات هوية مسروقة. أو أعلن ضياعها من قبل أصحابها الحقيقيين. حصل هؤلاء “العرائس” أيضًا على نصيبهم من المال بمجرد عقد الزواج في مكتب التسجيل، في الحالات التي لم يكتشفها المسؤولون.

كما قاموا بإعداد عقود عمل مزورة وعقود إيجار مزورة في عناوين حقيقية لجعل الزيجات أقل إثارة للشكوك قدر الإمكان.

قال كاميروني آخر ، يُدعى ميكائيل ويبلغ من العمر 39 عامًا ، إنه وصل إلى لوكسمبورغ للحصول على الدكتوراه. ولكن نظرًا لأنه لم يُسمح له بالعمل ، فقد وجد نفسه في موقف صعب بمجرد نفاد أمواله.

في ذلك الوقت ، اقترح عليه أشخاص من الجالية الكاميرونية في لوكسمبورغ أن يتزوج شخصًا من أجل الأوراق فقط.

“أخبرتني أنها فرنسية. أخبرتني أنها ستوافق على الزواج مني مقابل 4000 يورو. حتى أتمكن من الحصول على تصريح إقامة “، قال ميكائيل للقاضي بخصوص المرأة التي تزوجها.

هذه المرأة أيضًا كانت تعمل بهوية مزيفة. بمجرد تسوية وضعه في البلاد. بدأ ميكائيل و “زوجته” في تقديم المساعدة للآخرين للزواج بنفس الطريقة ، للأوراق.

عندما تم القبض عليه ، كان لدى ميكائيل 22000 يورو في حسابه المصرفي. والذي يشتبه المحققون في أنه جمعه من خلال تنظيم زيجات صورية لأشخاص آخرين.

وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية تدعو لمحاربة الظاهرة

ممارسة الزواج من أحد مواطني الاتحاد الأوروبي شائعة على نطاق واسع بين مواطني الدول الثالثة. حتى يتمكنوا من الحصول على تصريح إقامة للعيش في الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، حتى الحصول على الجنسية أسهل وأسرع من خلال الزواج في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

في عام 2020 ، دعت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية الاتحاد الأوروبي. إلى التوصل إلى نهج مشترك واسع للتعامل مع الاحتيال والإساءة التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة (OCGs) عبر الزيجات الصورية.

وتبلغ فترة السجن للتورط في زيجات صورية في لوكسمبورغ عامين ، بينما تزيد في بعض البلدان الأخرى عن ثماني سنوات.