القشابية البدوية تتحول إلى لباس VIP لأصحاب الشكارة بـ 40 مليون

تعرف القشابية البدوية رواجا كبيرا وانتعاشا هذه الأيام، خاصة مع التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج والذي أدى إلى انخفاض محسوس في درجات الحرارة. أين يلجأ الجزائريون الى اقتنائها من مناطقها الأصلية على غرار السطايفية والمسعدية بالجلفة. والتي يصل سعرها إلى 40 مليون وتُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

سعرها يصل إلى 15 مليون.. القشابية الجلفاوية لباس تقليدي لمواجهة الصقيع وبرد الشتاء

قامت كاميرا “النهار” بالتنقل إلى مدينة مسعد بولاية الجلفة أين تعرف الولاية صناعة رائجة في مجال القشابية والبرنوس الوبري الأصيل، حيث كشفت بعض النسوة التي وجدنهن بصدد غزل ونسج الصوف والوبر من أجل تركيبه لإعداد قشابية، أنهن يقمن بغسل الصوف ونسج الوبر وغزلها وتدويرها في المغزل من أجل صناعة القشابية والبرنوس الأصلي. مؤكدين أن العملية متعبة للغاية مقارنة بسعرها.

وكشف بائعون أن سعرها يختلف حسب المادة المصنوعة منها والتي عادة ماتصنع من وبر الجمل أو صوف الخروف أو الضأن فيتراوح سعرها من 4 إلى 10 ملايين سنتيم. كما أن هناك بعض الأنواع يصل سعرها إلى 15 مليون خاصة تلك المصنوعة من وبر الجميل الصغير.

وأكد بعض الباعة، أن القشابية البدوية الجزائرية الأصيلة أصبحت مطلوبة من دول الخليج، كما أنها أصبحت تُصدّر إلى السعودية ويروّج لها هناك.

في المقابل إشتكى بعض المهنيين الذين يزاولون هذا النشاط من صعوبته خاصة في توةفير المادة الأولية على غرار الصوف والوبر وهم يصنعونها كذلك باليد غير أن بيعها أصبح أخير في السنوات الأخيرة.

قشابية VIP لأصحاب الشكارة وكبار الأعيان والتجار يصل سعرها لـ40 مليون

من جهتها لم تعد القشابية محصورة لدى فئة الكبار أو ذات الدخل الضعيف أو البدو الرحل لحماية أنفسهم من البرد القارص والصقيع. خاصة في المناطق الداخلية التي تصل فيها درجات الحرارة إلى مادون الصفر، أين أصبح يتنافس على اقتنائها المواطنين من مختلف الطبقات الغنية والفقيرة والمتوسطة وكل الفئات العمرية خاصة في فصل الشتاء.

كما تتراوح أسعارها من 4 ملايين ونصف إلى 20 مليون وحتى 30 و40 مليون بالنسبة للقشابية المصنوعة من الوبر الأصيل والشعرى. وكذا من “العقيقة” الخاصة بالمخلول الصغير.

بالإضافة إلى أن القشابية الجزائرية كانت في فترة السبعينات تصدر إلى ألمانيا من أجل صنع المعاطف، خاصة وأنها معروفة بألوانها الباهية والنادرة على غرار الشعلى، والبطاطي، والكحلة التي تعرف رواجا كبيرا.

القشابية اللباس البدوي الجزائري الذي وصل إلى ألمانيا وأمريكا

ونظرا لجمال القشابية وبهائها تمكن أصحابها من تصديرها إلى أمريكا حيث الطلب عليها كبيرا. وأكد بعض الباعة أن القشابية التي تصدر إلى أمريكا غالية الثمن. وتصنع من وبر الجمل الصغير الذي يقدر سعر الحزمة الواحدةبـ 5 ملايين سنتيم. لأنها تحمي من الأمطار ولا تتبلل ومصنوعة من وبر العقيقة لذلك هي مطلوبة بكثرة في ألمانيا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

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