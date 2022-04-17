القضاء على إرهابي بجبل اللوح في عين الدفلى

تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح في عين الدفلى.

كما تمكنت المفرزة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. و3 مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

هذا وتم القضاء على الإرهابي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح ببلدية طارق بن زياد. بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

وتأتي هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.

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استخراج رفاة إرهابي وتدمير 12 مخبأ واسترجاع أسلحة ثقيلة

هذا وتمكنت مفارز للجيش، قبل أسبوعين، وخلال عمليات تمشيط بكل من سكيكدة وجيجل، من استخراج رفاة الإرهابي “بلعباس الدين الطيب” المدعو “أبو العباس” بواد جن جن بجيمار، في جيجل. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فالإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2013. وتمت هذه العملية، في إطار الجهود التي تبذلها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في ميدان مكافحة الإرهاب. وفي سياق العملية النوعية التي أفضت مؤخرا إلى القضاء على 8 إرهابيين. وإلقاء القبض على 7 آخرين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة. وكذا إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي “أمير الجماعة الإرهابية”. كما تمكنت ذات المفارز من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين واسترجاع قاذف صاروخي “RPG-7” وقاذف صاروخي “RPG-2″. بالإضافة إلى بندقيتين رشاشتين”FMPK” وبندقية رشاشة “RPK” و5 قنابل تقليدية الصنع ومتفجرات و6 قذائف “RPG-2”. وكذا قذيفتين “RPG-7” و6 صواعق خاصة بالقاذف الصاروخي “RPG-7” وحشوتين للقاذف الصاروخي “RPG-2” و(888) طلقة. وجهازي إرسال واستقبال، وجهازين محمولين (02) للإعلام الآلي. بالإضافة إلى مبلغ من المال بالعملتين الوطنية والصعبة وألبسة وأغذية وأغراض أخرى. وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى على نجاعة المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في إجتثاث الإرهاب من كافة التراب الوطني. وكذا عزم وحدات القوات المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا.

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