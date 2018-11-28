القمة في “فرنسا” والإثارة في “إنجلترا”

ستكون الأنظار موجهة لبقية مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، التي تشهد العديد من المباريات المثيرة والحاسمة.

فالقمة ستكون في “فرنسا” عندما يستضيف “باريس سان جيرمان” نادي “ليفربول” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

كما أن النادي الفرنسي مطالب بتحقيق الفوز من أجل وضع خطوة في الدور الثاني وإلا فستكون “الكارثة” بالنسبة لـ “باريس سان جيرمان”.

في نفس السياق، فإن “الريدز” وبقيادة المتألق في الفترة الأخيرة “ساديو ماني” يريد تكرار نتيجة الذهاب وتحقيق الفوز على “البياسجي” لضمان التأهل للدور الثاني.

في انجلترا الأنظار ستكون موجهة لملعب “ويمبلي” أين يتنافس كل من “توتنهام” و “إنتر ميلان” على التأشيرة الثانية بعد ضمان “برشلونة” البطاقة الأولى.

هذا الأخير سيكون في مواجهة “بي اس في اندهوفن” في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للنادي الكتالوني كونه المتأهل الأول لدور الثمن نهائي.

مباريات اليوم

أتليتكو مدريد – موناكو (18:55)

لوكوموتيف موسكو – غلطة سراي (18:55)

بروسيا دورتموند – كلوب بروج (21:00)

اندهوفن – برشلونة (21:00)

توتنهام – انتر ميلان (21:00)

باريس سان جيرمان – ليفربول (21:00)

نابولي – النجم الأحمر (21:00)

بورتو – شالك (21:00)