القهوة وقود للحافلات في لندن

يبحث قادة النقل في لندن عن طرق جديدة ونظيفة لتشغيل نظام النقل العام، وتوصلوا إلى طريقة مبتكرة وفريدة من نوعها.

ومن المقرر أن تعمل القهوة على تشغيل الحافلات، حيث تعتقد شركة”bio-bean” التقنية ، أنه يمكن استخدامها لتشغيل الحافلات.

وقامت الشركة بإنشاء وقود حيوي عن طريق استخراج النفط من نفايات القهوة وخلطها بالديزل.

و تنتج أن لندن حوالي 200 ألف طن من نفايات البن سنويا.

وتعاونت شركة “Bio-bean” مع “Shell”، لتحويل النفايات التي تم جمعها من المقاهي ، إلى الوقود الحيوي B20.

وتصل كميات النفايات من حوالي 2.55 مليون كوب قهوة ، إلى ما يكفي لتشغيل حافلة من حافلات العاصمة لمدة عام واحد.

وتم إنتاج نحو 6 آلاف لتر من زيت البن حتى الآن.

وبمجرد تحويله إلى وقود حيوي، يمكن تقديمه كمنتج هام لتشغيل حافلات لندن.