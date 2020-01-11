القوات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني تعلن عن قتل 20 عسكريا تابعا لمليشيات حفتر

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القوات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني تعلن عن قتل 20 عسكريا تابعا لمليشيات حفتر
بقلم فيصل زيان بوزيان

أعلن المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد محمد قنونو، أن قوات حكومة الوفاق تمكنت من تدمير مدرعتين، وقتل ما لا يقل عن 20 من جنود”الجيش الوطني” بقيادة خليفة حفتر في محور الخلاطات

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني أن قذيفة هاون إستهدفت مقاتلي حفتر وأصابت بدقة المشاة المتسللين الذين كانوا هاربين تاركين جثث زملائهم في منطقة الرملة السواني.

وكذب ذات المتحدث  إدعاءات جماعة حفتر بشأن إنتصاراتهم الميدانية، التي إعتبرها انتصارات وهمية لرفع معنويات مليشياتهم.

وأكد قنونو، أن مليشيات حفتر لن تدخل طرابلس رغم إعلان المشير بتاريخ 12 ديسمبر الماضي بدء معركة حاسمة متوجهاً للعاصمة طرابلس.


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