الكرملين: بوتين أطلع نظيره الصيني على سبب إطلاقه عملية عسكرية في أوكرانيا

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين على دوافع روسيا للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وذلك حسب ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة.

والذي كشف عن اجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والصيني، حيث شرح خلالها الرئيس بوتين لنظيره الصيني دوافع الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

بالإضافة الى إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية وضمان نزع سلاح أوكرانيا.

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فور، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية على منشآت أوكرانية، خرج رؤساء وساسة العالم للتعبير عن رأيهم. حيث قال من جهته، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن شعب اوكرانيا تعرض لهجوم غير مبرر من قبل القوات الروسية.

كما أضاف بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها وكذا شركاؤها سيردون بطريقة موحدة على الهجوم الروسي في أوكرانيا. ومن جانبه، أدان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشدة الهجوم. واصفا إياه بالمتهور. في حين، طالب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، روسيا بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا على “الفور” وسحب قواتها.

بوتين يحذر من مغبة التدخل

كما حذر من جانبه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج. للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا”. “إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا”. تابعا “ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا”. مضيفا “يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم”.

كما تابع بوتين “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يسمع كلامي”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مسؤولية إراقة الدماء في أوكرانيا ستقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في كييف.

كما أضاف بوتين مخاطبا المواطنين الروس، وعناصر الجيش الأوكراني في خطاب حثهم فيه على عدم اتباع الأوامر الإجرامية للسلطات الأوكرانية. وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم. قائلا “مرة أخرى، أؤكد بشدة: كل مسؤولية عن إراقة الدماء المحتملة ستكون بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا”.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا وجهت ضربات إلى البنية التحتية العسكرية للبلاد. كما أضاف زيلينسكي في كلمة ألقاها للأوكرانيين أن “روسيا شنت ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية”. و”استهدفت حرس حدودنا، وسمع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا”.

سعر النفط يتخطى عتبة 100 دولار

مباشرة بعد إعلان الرئيس الروسي بدأ الهجوم العسكري الروسي، على أوكرانيا، تخطى سعر برميل النفط عتبة 100 دولار. كما صعد برميل “برنت” فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل. في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

كما يأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم. في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

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