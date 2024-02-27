الكشف عن أول جهاز كمبيوتر بشاشة شفافة

بعد أجهزة التلفاز الشفافة من سامسونج وLG في جانفي الماضي، ها هو الكمبيوتر الشفاف من لونوفو يخرج للعلن.

وأذهلت شركة لينوفو الحضور في مؤتمر MWC 2024 المقام في مدينة برشلونة الإسبانية. بكشفها عن أول حاسوب محمول بشاشة شفافة من نوع microLED. ويأتي هذا الابتكار المذهل من قسم ThinkPad في لينوفو.

وأطلقت لينوفو، على مشروع الحاسوب المحمول الشفاف اسم Lenovo Project Crystal. والذي تقدمه كنموذج أولي دون تبني أي خطط لإنتاجه وطرحه في الأسواق للمستهلكين.

وقالت الشركة إنها تهدف من إطلاق هذا الحاسوب الشفاف إلى جعل المنتج متاحًا. في الأماكن التي تكون هناك حاجة فيها إلى مشاركة المعلومات دون قلب شاشة الجهاز. مثل عيادات الأطباء أو مكاتب استقبال الفنادق أو غرف الاجتماعات وغيرها. إذ يمكن ببساطة عكس المعروض في الشاشة عبر نظام التشغيل، للسماح للأشخاص في الجانب المقابل برؤية المحتوى.

وتُتيح الشاشة الشفافة إمكانيات هائلة لتطبيقات الواقع المعزز. حيث يمكن استخدام كاميرا مدمجة لتعريف الأجسام والكائنات وإضافة رسومات ومخططات إليها عبر الشاشة.

على الرغم من كونها تتكون من عدة طبقات، إلا أن الشاشة الشفافة في حاسوب لينوفو تتميز بتصميمها النحيف. كما تعمل لينوفو على إضافة طبقة إضافية تمكن المستخدم من تحويل الشاشة الشفافة إلى أخرى تقليدية معتمة بضغطة زر.

وتبلغ قياس الشاشة 16 إنشًا وتتميز بدرجة سطوع عالية تصل إلى 3000 شمعة بحد أقصى. كما أن الحاسوب مزود بلوحة مفاتيح تعمل باللمس دون وجود أزرار تقليدية.

وما زال الجهاز في المراحل المبكرة من التطوير، وهو يعاني بعض المشكلات في التصميم وفقًا لشهادات بعض المستخدمين. كضعف المفصل بين الشاشة ولوحة المفاتيح وقلة المنافذ وغير ذلك.