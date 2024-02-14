الكشف عن مدة غياب غزال

كشفت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الأربعاء، عن مدة غياب الدولي الجزائري، ولاعب نادي بيشكتاش، رشيد غزال.

وكان لاعب الخضر، قد تعرض الخميس الفارط، لإصابة خلال عملية الاحماءات الخاصة بمباراة ناديه وأنطاليا سبور، في الدور الـ 16 من كأس تركيا.

وقال موقع “سبور إكس” التركي، إن الفحوصات أظهرت بأن الدولي الجزائري. رشيد غزال، يعاني من شد وتورم في باطن فخذه الأيسر.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي. الذي عانى من إصابات متعددة في المواسم الأخيرة، سيغيب عن المنافسة لمدة أسبوعين.