الكشف عن موعد بيع تذاكر لقاء بلوزداد وصان داوز

كشفت إدارة شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الأحد، عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر لقاء ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، أمام نادي ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي.

وعلى الرغم من أن الشباب سيستقبل ممثل الكرة الجنوب إفريقية يوم الـ 22 أفريل الجاري. بملعب “نيلسون مانديلا” غير أن الإدارة البلوزدادية. قررت طرح التذاكر غدا الاثنين. أي قبل 12 يوما كاملا عن الموعد القاري.

وأفاد بيان للإدارة البلوزدادية، بأنها: “قد قامت بكافة الإجراءات اللازمة من أجل بداية عملية بيع التذاكر الخاصة باللقاء، والتي ستنطلق يوم 10 أفريل 2023 على المنصة الرقمية ” تذكرتي” حسب الجهات المعنية.”

يذكر أن خرجة مسؤولي الشباب. جاءت بهدف ضمان حضور جماهيري قوي في ربع النهائي. وتفادي مشاكل عدم اقتناء التذاكر، لاسيما في ظل الأعطاب التي تعرفها منصة “تذكرتي” في الفترة الماضية.