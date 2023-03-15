الكشف عن موعد عودة بن عيادة إلى المنافسة

عاد الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، إلى أجواء التدريبات رفقة ناديه الوداد البيضاوي المغربي، بعد غياب استمر لـ 3 أشهر بسبب الإصابة.

وكان بن عيادة، قد خضع لعلاج بمصحة “أسبيتار” بقطر، وخرج بتقارير مطمئنة وإيجابية.

وحسب موقع “كووورة” فإن بن عيادة ظهر في ملعب تدريبات الوداد “بنجلون” وهو في حالة بدنية لائقة.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مدافع الخضر، سيكمل تأهيله على كافة المستويات، خلال التوقف الدولي المقبل، على أن يعود مطلع أفريل بالتزامن مع الداربي ضد الرجاء، والجولة الختامية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل.